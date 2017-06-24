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АФК "Система" не видит оснований платить для урегулирования спора с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
24 июня, 12:01 дата обновления: 24 июня, 12:16 UTC+3

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин сообщил, что надеется на диалог с "Роснефтью" по мировому соглашению, подчеркнув, что негативный исход дела не рассматривается

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Президент АФК "Система" Михаил Шамолин

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не видит оснований платить деньги для урегулирования спора с "Роснефтью", заявил журналистам президент АФК Михаил Шамолин в кулуарах годового общего собрания акционеров компании.

"Мы не видим в этом иске оснований что-либо платить. Если от нас ожидают, что мы выйдем с предложением заплатить деньги - непонятно на каком основании это предложение делать", - сказал он.

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Отвечая на вопросы акционеров в ходе годового общего собрания, Шамолин сообщил, что надеется на диалог с "Роснефтью" по мировому соглашению.

"По мировому соглашению (с "Роснефтью" - прим. ред.): я надеюсь, что мы вступим в некий диалог", - добавил он.

"Негативный (исход дела с "Роснефтью") не рассматриваем, позитивный сценарий: мы должны вернуться на прежний уровень (стоимости акций) и рассчитываем на дальнейший рост", - сказал Шамолин.

22 июня, в день проведения годового собрания акционеров "Роснефти", АФК "Система" заявила о предложении во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти" (подконтрольна "Роснефти"), а также финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании.
Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков тогда заявлял ТАСС, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность, поскольку ранее в суд поступали "некоторые предложения об урегулировании (ходатайство об отказе от иска якобы от имени "Роснефти" с явными признаками фальшивки - прим.ред)".

Суть иска

Иск о взыскании с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году был подан в начале мая. Позднее сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей. Рассмотрение иска "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти", к которому позднее присоединилось правительство Башкирии, назначено на 27 июня.

"Башнефть" с 2005 по 2014 год входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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