Акционеры АФК "Система" сменили двух членов совета директоров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, переизбрав в нем двух представителей, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Новыми представителями в совет вошли председатель совета директоров МТС, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики Анна Белова (независимый директор, выдвинута по предложению группы миноритарных акционеров - прим. ТАСС). Они сменили в совдире экс-еврокомиссара по торговле, британский политик Питер Мандельсон и экс-глава совета директоров Eurasia Drilling Company Патрик Кланвильям.

Свои места сохранили: основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент компании Михаил Шамолин, первый вице-президент Феликс Евтушенков, президент МТС Андрей Дубовсков, гендиректор РТИ (входит в АФК - прим. ТАСС) Сергей Боев, основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Дивиденды по результатам 2016 года

Акционеры АФК "Система" на годовом собрании приняли решение направить более 7,816 млрд руб. на дивиденды по результатам 2016 года (0,81 руб. на обыкновенную акцию), передает корреспондент ТАСС с собрания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 13 июля 2017 года.

В апреле этого года совет директоров АФК "Система" утвердил изменения в дивидендной политике компании: доходность по акциям увеличилась с 4% до 6%, а минимальный размер дивидендов на одну акцию - с 0,67 руб. до 1,19 руб.

Ранее "Система" выплатила первые в своей истории промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев 2016 года, общий объем которых составил 3,7 млрд руб. (0,38 руб. на акцию). Cовокупные выплаты по итогам 2016 года (за первое полугодие и по результатам всего года) составят 11,5 млрд руб., что соответствует дивидендной доходности в размере 6% от средневзвешенной цены акций "Системы" за 2016 год.

По итогам 2015 года компания направила на дивиденды 6,47 млрд руб., 2014 года - 4,54 млрд руб.

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в 2016 году выросла на 2,8% - до 697,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 1,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 2015 году.