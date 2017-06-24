Миноритарии "Системы" хотят обратить внимание Верховного суда на дело АФК и "Роснефти"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Миноритарный акционер АФК "Система" предложил другим миноритариям составить коллективное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву о проблеме АФК и "Роснефти". Об этом он заявил, выступая на годовом собрании акционеров.

"Я советую, поскольку решение политическое принимается, написать коллективное обращение председателю Верховного суда Лебедеву с изложением фактов", - заявил он.

Рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" о взыскании убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году, назначено на 27 июня. Сумма претензий составляет 170,6 млрд рублей.

"Мы можем сформулировать и напечатать в газете "Ведомости" или "Коммерсант" (нашу позицию). Изложить факты многие можно. Мы могли бы против этого (спора с "Роснефтью") выступить как миноритарные акционеры. Он также попросил внести это предложение в протокол. "Оно (письмо) вам понадобится после 27-го", - заключил миноритарий.

Попытка примирения

В день проведения годового собрания акционеров "Роснефти" АФК "Система" предложила во внесудебном порядке оценить результаты и финансовые последствия реорганизации "Башнефти". Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков тогда заявлял ТАСС, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

В свою очередь глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность, поскольку ранее в суд поступали "некоторые предложения об урегулировании (ходатайство об отказе от иска якобы от имени "Роснефти" с явными признаками фальшивки - прим. ред)".