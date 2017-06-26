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"Известия": ФТС получит доступ к базе данных "Почты России" для борьбы с контрабандой

Экономика и бизнес
26 июня, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По словам замруководителя ведомства Анатолия Серышева, таможенным оперативно-разыскным подразделениям надо активнее работать с информационными массивами

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет в ближайшие три года получить доступ к информационным ресурсам "Почты России". Об этом газете "Известия" сообщил заместитель руководителя ФТС Анатолий Серышев.

"Совместная работа таможенников и сотрудников "Почты России" и сейчас ведется в ежедневном режиме, - сказал он. - Но нам надо заглядывать в будущее, надо эффективнее пресекать контрабанду наркотиков и оружия в посылочных отправлениях. Для этого таможенным оперативно-разыскным подразделениям надо активнее работать с информационными массивами".

Речь идет об аналитической работе. По словам Серышева, подробная информация о посылочных отправлениях нужна для того, чтобы "проводить не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия, но и вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков".

"Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются, - сказал замглавы ФТС. - Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством"

Издание отмечает, что "Комплексную программу развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года", по которой предусмотрено расширение полномочий ФТС, Минфин должен одобрить до конца лета.

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