"Известия": ФТС получит доступ к базе данных "Почты России" для борьбы с контрабандой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет в ближайшие три года получить доступ к информационным ресурсам "Почты России". Об этом газете "Известия" сообщил заместитель руководителя ФТС Анатолий Серышев.

"Совместная работа таможенников и сотрудников "Почты России" и сейчас ведется в ежедневном режиме, - сказал он. - Но нам надо заглядывать в будущее, надо эффективнее пресекать контрабанду наркотиков и оружия в посылочных отправлениях. Для этого таможенным оперативно-разыскным подразделениям надо активнее работать с информационными массивами".

Речь идет об аналитической работе. По словам Серышева, подробная информация о посылочных отправлениях нужна для того, чтобы "проводить не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия, но и вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков".

"Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются, - сказал замглавы ФТС. - Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством"

Издание отмечает, что "Комплексную программу развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года", по которой предусмотрено расширение полномочий ФТС, Минфин должен одобрить до конца лета.