Кабмин утвердил требования к аппаратуре для коммерческого использования системы ГЛОНАСС

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило требования к радионавигационной аппаратуре, предназначенной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в целях ее отнесения к продукции, произведенной в России. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
"Определены требования к радионавигационной аппаратуре: наличие у налогового резидента страны Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию сроком не менее пяти лет; использование программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит налоговому резиденту страны Евразийского экономического союза; наличие на территории одной из стран Евразийского экономического союза сервисного центра", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также, доля иностранных комплектующих изделий для производства аппаратуры с 1 января 2018 года должна составлять не более 50% общего количества комплектующих, с 1 января 2020 года - не более 30%.
Отмечается, что установленные требования будут распространяться на широкий спектр навигационной аппаратуры, в том числе навигационные системы для морского и речного транспорта, авиации, автомобильного транспорта, навигационную аппаратуру специального назначения, персональные навигаторы и т.д.
Предполагается, что принятые решения помогут стимулировать локализацию производства радионавигационной аппаратуры на территории России.