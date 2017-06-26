Медведев не исключил усиление негативного влияния санкций на экономику РФ

ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил усиление негативного влияния антироссийских санкций на экономику РФ. "Сохраняется, конечно, и действие других негативных (для экономики) факторов, более того - целый ряд из них может даже усилиться, я имею в виду так называемые санкции", - заявил он на совещании об основных параметрах федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Медведев напомнил, в частности, об ограничениях по доступу на рынки капиталов. Премьер добавил, что даже несмотря на относительно высокие цены на нефть в начале 2017 года, сырьевой рынок остается "весьма нестабильным", судя по колебаниям цен последних недель.

"Все это нужно учитывать, - потребовал он. - При этом мы обязаны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, проработать все ее возможности, учесть ресурсы и потребности, выйти на приемлемый уровень дефицита". Также глава кабмина указал на необходимость максимально использовать проектный подход при решении основных задач, а также правильно концентрировать ресурсы, чтобы они дали необходимый результат.

"Завышенных ожиданий быть не должно"

Медведев также призвал членов кабмина избегать завышенных ожиданий от ситуации в экономике.

"Подходить, конечно, ко всем нашим с вами решениям нужно предельно прагматично, никаких завышенных ожиданий быть не должно в силу понятных причин", - заявил он.

Премьер отметил, что в правительстве активно начинают заниматься подготовкой бюджета на предстоящую трехлетку. "Сегодня мы обсудим наши подходы к прогнозу (социально- экономического развития РФ) затем, чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета", - добавил он.

Медведев напомнил, что еще в апреле кабмин избрал базовый вариант в качестве сценария, на который будет ориентироваться федеральный бюджет. "Работать мы продолжим на его (базового варианта) основе", - констатировал он.