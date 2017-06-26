"Русгидро" прекратила переговоры с Mitsui по ее вхождению в капитал

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Русгидро" прекратила переговоры с Mitsui по вхождению последней в капитал генерирующей компании, так как условия японской компании не устроили российскую, а предложения ВТБ оказались интереснее, сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

"Никаких (переговоров нет - прим. ТАСС). Мы с Mitsui переговоров на эту тему (продажи 5% акций - прим. ТАСС) больше не ведем, предложений больше не поступало", - сказал Шульгинов.

Он добавил, что условия, предложенные ВТБ по вхождению в уставный капитал "Русгидро", оказались лучше, поэтому предпочтение было отдано российскому банку. "Они (Mitsui - прим. ТАСС) тогда предлагали купить 5%, это нам никакой пользы не приносило. А, во-вторых, условия, предложенные ВТБ, были значительно лучше по всем показателям. Поэтому у нас ничего не получилось", - добавил глава "Русгидро".

Ранее первый заместитель генерального директора "Русгидро" Джордж Рижинашвили сообщал, что "Русгидро" и японская Mitsui не ведут переговоров о вхождении японской компании в капитал российской.

В начале марта "Русгидро" и ВТБ заключили сделку по докапитализации генерирующей компании на 55 млрд руб. для реструктуризации долгов "РАО ЭС Востока". В результате ВТБ после приобретения допэмиссии и квазиказначейского пакета "Русгидро" получил 12,9% в компании. На эту долю банк планирует найти стратегического инвестора, при этом у "Русгидро" нет обязанности выкупать свой пакет по истечении срока форвардного контракта.

"Русгидро" планирует реализовать с Mitsui проекты на Дальнем Востоке. В частности, Mitsui готова помочь "Русгидро" в организации финансирования проектов в области возобновляемой энергетики (ВИЭ), которые компании реализуют в якутском поселке Тикси.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергохолдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 38,9 ГВт. Государство через Росимущество владеет более 60,56% уставного капитала "Русгидро", в распоряжении национального расчетного депозитария находится 36,99% акций компании.