Минфин: 16 регионов страны должны вернуть в бюджет порядка 91 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Шестнадцать регионов России в 2016 году не вернули в федеральный бюджет 91 млрд руб. бюджетных кредитов. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках Дней Северной Осетии в верхней палате парламента сообщил заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

"По итогам 2016 года не выполнили соглашения 16 субъектов Российской Федерации, и, в соответствии с действующим законодательством, субъекты должны вернуть 91 млрд руб. бюджетных кредитов", - сказал он, не назвав эти субъекты.

Горнин отметил, что из 91 млрд руб. около 70 млрд руб. будет рефинансировано через бюджетные кредиты 16 регионам. 21 млрд руб. может быть направлен в качестве бюджетных кредитов тем субъектам РФ, которые отличаются высокой финансовой дисциплиной при исполнении обязательств перед федеральной властью.

По его словам, для всех регионов-должников составлен план оздоровления. "В соответствии с качественным или некачественным выполнением планов мы приняли решение <…> повысить уровень тех субъектов, у которых выполнение свыше 75%, рефинансировать (их долг) до 100%", - сказал он.