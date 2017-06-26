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Минфин: 16 регионов страны должны вернуть в бюджет порядка 91 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 июня, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом около 70 млрд рублей из суммы задолженности будут рефинансированы через бюджетные кредиты 16 регионам РФ

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Шестнадцать регионов России в 2016 году не вернули в федеральный бюджет 91 млрд руб. бюджетных кредитов. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках Дней Северной Осетии в верхней палате парламента сообщил заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

"По итогам 2016 года не выполнили соглашения 16 субъектов Российской Федерации, и, в соответствии с действующим законодательством, субъекты должны вернуть 91 млрд руб. бюджетных кредитов", - сказал он, не назвав эти субъекты.

Горнин отметил, что из 91 млрд руб. около 70 млрд руб. будет рефинансировано через бюджетные кредиты 16 регионам. 21 млрд руб. может быть направлен в качестве бюджетных кредитов тем субъектам РФ, которые отличаются высокой финансовой дисциплиной при исполнении обязательств перед федеральной властью.

По его словам, для всех регионов-должников составлен план оздоровления. "В соответствии с качественным или некачественным выполнением планов мы приняли решение <…> повысить уровень тех субъектов, у которых выполнение свыше 75%, рефинансировать (их долг) до 100%", - сказал он.

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