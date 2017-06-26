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ЦБ выявил признаки вывода активов из Анкор банка

Экономика и бизнес
26 июня, 18:11 UTC+3 МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По оценке временной администрации, "дыра" в капитале банка составила 3,6 млрд рублей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Временная администрация по управлению казанским Анкор банком в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила, что в преддверии отзыва лицензии руководство банка осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

"По оценке временной администрации, стоимость активов Анкор банка не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки было установлено низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Анкор банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анкор банка в связи с неудовлетворительным качеством активов и за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. По данным отчетности, по величине активов Анкор банк на 1 февраля 2017 года занимал 233-е место в банковской системе РФ.

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