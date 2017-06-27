Суд в Уфе начнет рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии во вторник начнет рассмотрение по существу иска нефтяной компании "Роснефть" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению "Роснефти", во время реорганизации компании в 2014 году.

"Роснефть" провела внутренний аудит в "Башнефти" и сочла, что компании во время владения акциями АФК "Системой" был причинен ущерб на 106,6 млрд рублей: "Башнефть" во время реорганизации лишилась 49,4% акций "Система-Инвест" и, соответственно, косвенного владения пакетами акций "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез". Убытки от этих действий "Роснефть" оценивает в 57,2 млрд рублей. Остальная сумма убытков: списанный заем "Системы-Инвест" на 36,9 млрд рублей, который был предоставлен "Башнефтью", еще 12,4 млрд рублей - выкуп и погашение акций "Башнефти", выкупленных у миноритариев.

Первоначальная сумма иска была увеличена на 64 млрд рублей из-за разницы между курсом доллара США в 2014 году, когда проводилась реорганизация "Башнефти", и на момент подачи иска в 2017 году. В судебный процесс в качестве соистца присоединилась Башкирия.

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти". При этом основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что верит в позитивный исход судебного разбирательства с "Роснефтью".

Мир вне суда

22 июня, в разгар проведения годового собрания акционеров "Роснефти", АФК "Система" заявила о предложении к "Роснефти" во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти", а также финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Владимир Евтушенков тогда заявлял ТАСС, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность, поскольку ранее в суд поступали "некоторые предложения об урегулировании (ходатайство об отказе от иска якобы от имени "Роснефти" с явными признаками фальшивки - прим. ТАСС)".

Президент АФК Михаил Шамолин позднее заявлял, что надеется на диалог с "Роснефтью" по мировому соглашению, в частности, он предложил провести внешнюю экспертизу для оценки деятельности АФК "Системы" во время реорганизации "Башнефти". Представитель "Роснефти", комментируя ситуацию, сообщил, что в письме АФК нет предложений по урегулированию спора, компания продолжит разбирательство в суде.

Подложный документ

В перерыве между предварительным и основным заседаниями, 20 июня, в электронной картотеке суда появилось сообщение - "Роснефть" подала ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". На фоне этой новости акции АФК "Система" на торгах Московской биржи ускорили рост до 17,6%, до 15,365 руб. Однако затем акции сократили рост до 5,3%, до 13,765 руб. за бумагу, после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял ТАСС, что документ об отказе от иска имел явные признаки фальшивки. По его словам, подложный документ поступил из Москвы от имени "Роснефти" и был подписан якобы двумя вице- президентами компании. В нем говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам. Спустя час после публикации, информация о ходатайстве была удалена из картотеки суда. В суде до сих пор не прокомментировали этот инцидент.

По словам Сечина, компания направила заявление в правоохранительные органы. В башкирских МВД, ФСБ и прокуратуре ТАСС пока не прокомментировали получение заявления.

Сечин также отмечал, в течение пяти минут после того, как ходатайство было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, были осуществлены операции с акциями "Системы" почти на 2 млрд рублей. Официальный представитель АФК "Системы" Сергей Копытов в свою очередь сообщал, что компания обратилась в Банк России с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком акций компании.