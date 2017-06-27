МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Приватизация "Совкомфлота" запланирована на начало июля 2017 г., сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.

"Пока все идет по плану. Как там дальше будет? Пока начало июля. Терпеть осталось очень немного", - сказал он.

По словам замминистра, формально процесс стартовал в середине июня и должен завершиться в конце июля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что приватизация пакета "Совкомфлота" назначена на первую половину июля, но сейчас ведутся обсуждения о ее переносе на неопределенный срок из-за возможного расширения санкций США.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации этого актива 30 млрд рублей.

Влияние санкций США

В середине июня Сенат США (верхняя палата американского Конгресса) одобрила расширение санкций в отношении России. Один из пунктов нового акта о санкциях, который опубликован на сайте Конгресса касается российских госкомпаний, работающих в железнодорожном и судоходном секторе. Этот документ должна рассмотреть Палата представителей США (нижняя палата) в течение 30 дней, после чего он попадет на подпись к президенту Дональду Трампу. Но прохождение документа через Конгресс пока приостановлено - республиканцы отправили акт на экспертизу в комитет по иностранным делам, сообщали американские СМИ.

Одновременно санкции США в отношении России все же были расширены в рамках старого акта, подписанного предыдущим президентом Бараком Обамой. Туда попали 38 физических лиц, около 20 дочерних компаний "Транснефти", несколько работающих в Крыму российских банков и крупный финансовый холдинг ИФД "Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова. Один из источников ТАСС поясняет, что ограничительные меры в рамках старого акта к приватизации "Совкомфлота" отношения не имеют.

Решения об условиях и параметрах приватизации, а также ее сроках являются прерогативой акционера компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Совкомфлота". Представитель Минэкономразвития в ответ на запрос ТАСС напомнил слова министра Максима Орешкина о том, что "к приватизации нужно подходить очень аккуратно".