Курс доллара на Московской бирже снизился до 58,70 руб.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 58,70 руб. Курс евро опустился на 7 коп., составив 65,65 руб.

Индекс ММВБ опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1852,91 пункта. Индекс РТС подрос на 0,04%, до 993,28 пункта.