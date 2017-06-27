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Курс доллара на Московской бирже снизился до 58,70 руб.

Экономика и бизнес
27 июня, 10:03 дата обновления: 27 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Курс евро опустился до 65,65 руб.

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 58,70 руб. Курс евро опустился на 7 коп., составив 65,65 руб.

Индекс ММВБ опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1852,91 пункта. Индекс РТС подрос на 0,04%, до 993,28 пункта.

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