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Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов Роскосмоса

Экономика и бизнес
27 июня, 11:23 дата обновления: 27 июня, 11:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, июня. /ТАСС

Арест был наложен по иску акционеров ЮКОСа

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов госкорпорации "Роскосмос", наложенного по иску акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в распространенном во вторник решении суда.

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"Апелляционный суд Парижа подтверждает снятие ареста, наложенного по требованию Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace Роскосмосу в рамках программы по запуску носителей "Союз" из Космического центра в Гвиане", - говорится в решении суда.

Парижский апелляционный суд также отметил в этой связи, что Роскосомос являлся "отдельным юридическим лицом в России и не мог быть привлечен к выплатам по долгам Российской Федерации".

Решения от 2014 года

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить почти $50 млрд компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

1 июля 2014 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году.

Попытки ареста имущества

Бывшие акционеры ЮКОСа пытались использовать российское имущество для исполнения этих арбитражных решений. С июня 2015 года СМИ неоднократно публиковали сообщения, что акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда счетов РФ и российских госорганизаций в разных странах Европы. В частности, Hulley Entreprises Limited, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа, добивалась немедленного прекращения строительства Российского духовно-культурного центра в Париже под угрозой назначения штрафов. Однако парижский суд последовательно отказался рассматривать требования в обращении взыскания на указанный объект и о приостановке работ по строительству центра.

В начале апреля 2016 года во Франции были арестованы около $700 млн, принадлежащих госкорпорации "Роскосмос" и оператору спутниковой связи "Космическая связь". В дальнейшем французский суд постановил снять арест и разблокировать сумму в $300 млн, причитающуюся Роскосмосу. Решение было принято на основании признания космического агентства структурой, юридически не относящейся к собственности российского государства и соответственно его активы были расценены как не принадлежащие государству.

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