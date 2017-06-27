"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW

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Концерн "АвтоВАЗ" представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, основой для внешнего вида автомобиля стал концепт-кар Cross Concept, который был представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-Road Show в 2015 году.
Vesta SW Cross имеет увеличенный дорожный просвет (203 мм) и защитные элементы кузова. Дорожный просвет Vesta SW - 178 мм. Среди особенностей новых серийных автомобилей - наружная кнопка открывания багажника, запираемый лючок бензобака, задние дисковые тормозные механизмы (в некоторых комплектациях).
Lada Vesta SW Cross будет уникальным предложением на рынке, поскольку сочетает в себе и яркий дизайн, и практичность, уверен директор Lada Design Стив Маттин, добавив, что Lada Vesta SW имеет более сдержанный внешний вид.
"Lada Vesta SW - чуть более сдержанный по дизайну, но не менее запоминающийся автомобиль. Он может привлечь более рациональных клиентов'', - заявил Маттин.
Продажи Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW начнутся во второй половине 2017 года.