"Роснефть": "Система" выводила активы "Башнефти", понимая незаконность владения ими

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" считает, что АФК "Система", владевшая акциями "Башнефти" в 2005-2014 годах, понимала незаконность владения ими и поэтому выводила финансовые средства и активы из структуры башкирской компании, заявил представитель "Роснефти" на заседании Арбитражного суда Башкирии по делу на 170,6 млрд рублей.

"Ответчики понимали, что владеют активом незаконно, понимали краткосрочность своего владения, и именно это понимание является следствием того, что они выводят из "Башнефти" финансовые средства, выводят активы под видом непрофильных, существенные для компании активы", - сказал представитель "Роснефти".