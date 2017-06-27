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"Роснефть": "Система" выводила активы "Башнефти", понимая незаконность владения ими

Экономика и бизнес
27 июня, 14:32 UTC+3
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Материал из 1 страницы

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" считает, что АФК "Система", владевшая акциями "Башнефти" в 2005-2014 годах, понимала незаконность владения ими и поэтому выводила финансовые средства и активы из структуры башкирской компании, заявил представитель "Роснефти" на заседании Арбитражного суда Башкирии по делу на 170,6 млрд рублей.

"Ответчики понимали, что владеют активом незаконно, понимали краткосрочность своего владения, и именно это понимание является следствием того, что они выводят из "Башнефти" финансовые средства, выводят активы под видом непрофильных, существенные для компании активы", - сказал представитель "Роснефти".

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