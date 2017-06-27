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Операторы ГТС трех стран ЕС высказались в поддержку "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
27 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Речь идет, в частности, о компаниях Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, NET4Gas, Gascade и Gasunie Germany

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Шесть операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии заявили о поддержке проекта газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее письмо было отправлено президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с текстом обращения.

В частности, речь идет о компаниях Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, NET4Gas, Gascade и Gasunie Germany.

По мнению операторов, реализация проекта будет способствовать "конкуренции на европейском газовом рынке и повысит безопасность поставок", указывает агентство.

В письме компании также выразили обеспокоенность переговорами вокруг принципов работы газопровода. По их мнению, особые условия для работы "Северного потока - 2" могут привести к "значительным неблагоприятным последствиям", а любая задержка, вызванная переговорами, способна нанести существенный экономический ущерб.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

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