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Медведев обсудит приоритетные проекты по жилью и повышению производительности труда

Экономика и бизнес
28 июня, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Премьер-министр обратит внимание на выполнение проекта "Ипотека и арендное жилье" и разработку программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На этот раз в центре внимания будут выполнение проекта "Ипотека и арендное жилье" и разработка программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости".

Паспорт проекта "Ипотека и арендное жилье" был утвержден по итогам заседания президиума Совета в октябре 2016 года. Он предусматривает "улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн кв. метров в 2018 году, 100 млн. кв. метров в 2020 году) и стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн. ипотечных кредитов, в 2020 года 1,2 млн. ипотечных кредитов, привлечение инвестиций в 2018 году в размере 15 млрд. рублей в создание арендного жилья)".

В апреле Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Минпромторгу вместе с региональными властями, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Российским союзом промышленников и предпринимателей утвердить паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", предусмотрев целевые показатели до 2025 года. Документ должен включать "план мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и стимулирующих рост производительности труда; региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости; организационную инфраструктуру, в том числе создание федерального и региональных центров компетенций в сфере производительности труда".

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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