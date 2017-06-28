Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился до 59,45 руб.

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,45 рубля. Курс евро вырос на 7 копеек, до 67,54 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% и составил 1867,88 пункта.
Индекс РТС снизился на 1,3%, до 991,15 пункта.