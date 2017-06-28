"Яндекс" промаркирует сайты зарегистрированных ЦБ РФ микрофинансовых организаций

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Яндекс" в рамках совместного проекта с Банком России начал маркировать в поисковой выдаче сайты микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных в реестре регулятора. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
"В поисковой выдаче системы "Яндекс" появился специальный "маркер" (зеленый кружок с галочкой и надписью "Реестр ЦБ РФ"), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации, - отмечается в сообщении регулятора. - Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке".
Таким образом, нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.
В Банке России также не исключили, что в дальнейшем проект распространится и на другие сегменты финансового рынка. Так, в настоящее время прорабатывается вопрос о маркировании сайтов компаний, с которыми потребители часто взаимодействуют через интернет.