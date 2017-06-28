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МЭР назвало одним из факторов рекордного роста промпроизводства в мае холодную погоду

Экономика и бизнес
28 июня, 11:26 дата обновления: 28 июня, 11:38 UTC+3

В ведомстве объяснили такую связь тем, что из-за нетипичных низких температур увеличилась потребность в обеспечении элетроэнергией, газом и теплом

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рекордный рост промышленного производства в России в мае на 5,6% к маю 2016 года вызван рядом факторов, в том числе нетипичной холодной погодой, из-за чего обеспечение электроэнергией, газом и теплом выросло на 4,7%. Об этом сообщается в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 года, подготовленного Минэкономразвития.

"В мае 2017 года индекс промышленного производства продемонстрировал рекордный рост (+5,6% к маю 2016 года). По итогам января - мая 2017 года рост составил 1,7%. На рост показателей промышленного производства оказали влияние календарный фактор, нетипично холодная погода (обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 4,7% к маю 2016 года), а также импортозамещение в отдельных секторах обрабатывающей промышленности", - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в мае этого года относительно мая 2016 года импортозамещение в пищевой промышленности выросло на 7%, в химпроизводстве на 9,7%, а в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 8%.

Ранее замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов сообщал, что в I квартале 2017 года рост промышленного производства в РФ составил 2%. В Центробанке, в свою очередь, отмечали, что поддержку промпроизводства оказали холодная погода и восстановление внутреннего спроса.

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