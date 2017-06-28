МЭР прогнозирует рост производства легковых автомобилей в России на 12,4% в 2017 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в 2017 году может вырасти по сравнению с 2016-м на 12,4%. Об этом говорится в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 года, который подготовлен Минэкономразвития.
Ведомство не приводит в прогнозе абсолютных цифр. По итогам 2016 года в России произведено 1,1 млн легковых автомобилей. Таким образом, в этом году может быть произведено почти 1,24 млн авто.
Ранее Росстат сообщал, что в январе - мае 2017 года в России произведено 526 тыс. легковых автомобилей, что на 20,7% больше, чем годом ранее.