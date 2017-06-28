Силуанов: рубль акциза с литра бензина будет идти в бюджеты регионов с 2018 года

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Один рубль акциза с литра автомобильного топлива с 2018 года будет направляться в бюджеты регионов для наполнения их дорожных фондов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"Президент поставил задачу, чтобы большая часть акцизов зачислялась именно в региональные дорожные фонды. И дал поручение, чтобы рубль акцизов передать в следующем году в бюджеты субъектов РФ на формирование их дорожных фондов", - сказал министр.
При подготовке законодательства на 2018 год такие решения будут разработаны правительством, добавил он.