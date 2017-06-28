Реализация программы по повышению производительности труда начнется осенью

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ГОРКИ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство планирует запустить осенью текущего года приоритетную программу по повышению производительности труда в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Помимо самой производительности эта программа направлена также еще на повышение занятости, на поддержку уровня занятости в стране. Она касается многих людей, позволяет не только смягчить одну из системных проблем экономики и избежать негативных последствий на рынке труда. Запуск программы запланирован на осень", - сказал Медведев.
Как отметил глава правительства, до этого времени надо принять ряд обязательных решений, в том числе, подготовить региональные программы и нормативную базу.
"На старте будут запущены пилотные проекты в нескольких регионах, которые можно потом внедрить по всей стране. Это и принципы бережливого производства, и повышение квалификации персонала, эффективности системы процессов, оптимизация логистики и целый ряд других направлений", - сказал Медведев.
По его словам, реализация программы по повышению производительности труда потребует усилий со стороны региональных властей, бизнеса, а также обеспечения финансированием.