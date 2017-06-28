Сбербанк продолжит поддержку строительства ледоколов для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Северо-Западный Сбербанк продолжит поддерживать строительство атомных ледоколов для Арктики. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве с ООО "Балтийский завод - Судостроение" подписано в среду в рамках VIII Международного военно-морского салона в Петербурге.

"Мы давно сотрудничаем с Балтийским заводом. Данное соглашение направлено на решение текущих и стратегических задач в целях развития предприятия и судостроительной отрасли в целом. В том числе поддержка уже ведущегося строительства атомных ледоколов", - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Алонсо на церемонии подписания соглашения.

Он напомнил, что банк уже принимает участие в финансировании проекта освоения Арктики, выделяя средства и предоставляя банковские гарантии ООО "Балтийский завод - Судостроение" на строительство трех крупнейших в мире ледоколов: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". На изготовление ледокола "Арктика" выдано гарантий на сумму 14,7 млрд рублей, а также подписан кредитный договор на сумму 8 млрд рублей. На строительство ледоколов "Сибирь" и "Урал" выдано гарантий на общую сумму 35 млрд рублей.

ООО "Балтийский завод - Судостроение" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов. На заводе строятся три атомных ледокола проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал", а также один дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин".