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"Ведомости": проект повышения производительности труда требует выделения 29 млрд рублей

Экономика и бизнес
29 июня, 5:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным газеты, большую часть суммы предполагается направить на решение проблемы безработицы

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проект программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", представленный Минэкономразвития и рядом министерств в среду на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусматривает выделение на данные цели из федерального бюджета 29 млрд руб. до 2020 года. Об этом сообщила в четверг газета "Ведомости", ознакомившаяся с соответствующей презентацией министерства.

По данным газеты, большую часть суммы предполагается направить на решение проблемы безработицы. В этом году в программу планируется включить пять регионов, в 2018 и 2019 годах в ней примут участие по десять регионов. В регионах- участниках программы отберут компании и наймут им за счет бюджета консультантов, которые предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры по повышению производительности труда.

Вторым этапом программы станет помощь работодателям в найме уволенных из отобранных предприятий сотрудников: такие компании получат налоговые преференции - например, отсрочку уплаты налогов в размере социальных взносов. "Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет. Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места", - сообщил "Ведомостям" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Минпромторгу вместе с региональными властями, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Российским союзом промышленников и предпринимателей утвердить паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", предусмотрев целевые показатели до 2025 года.

Как сообщил журналистам 28 июня Максим Орешкин, утверждение паспорта намечено на август.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович
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