Законы о льготах и налогах для инвесторов в ДФО планируется принять до конца 2017 года

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Министерство по развитию Дальнего Востока намерено добиться принятия до конца 2017 года трех законов для инвесторов региона - о целевых налоговых льготах, об увеличении срока налоговых льгот и о едином налоге для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Галушка.

"В этом году мы обеспечим принятие новых законов. Это законы о целевых налоговых льготах инвесторам Дальнего Востока в объеме осуществляемых инвестиций в инфраструктуру для создаваемых производств, об увеличении срока налоговых льгот инвесторам крупных инвестиционных проектов и о введении единого налога для резидентов свободного порта Владивосток. В разработке - законы об инвестиционном суде и налоговых соглашениях", - сказал Галушка, выступая на совместной коллеги Минвостокразвития и Генпрокуратуры, посвященной защите прав инвесторов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

По его словам, за позитивными изменениями, которые происходят на Дальнем Востоке стоит системная законодательная работа - 15 новых федеральных законов, ориентированных на создание максимально конкурентоспособных с Азиатско-Тихоокеанским регионом условий для инвесторов. "Это сложные и новаторские законы: закон о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, "дальневосточном гектаре", электронной визе", - уточнил он.

Галушка сообщил, что в среду Совет Федерации одобрил еще два закона по развитию Дальнего Востока: о снижении цен на электроэнергию и о расширении свободного порта Владивосток. "Оба федеральных закона поступили на подпись президента России", - сказал он.

"Уже в этом году цена электроэнергии для предприятий пяти регионов Дальнего Востока снизится до 3 руб. 71 коп. за 1 кВт ч. Фактически это означает, что цена на электричество для предприятий в Чукотском автономном округе снизятся в 2,5 раза, в Республике Саха (Якутия) - в 1,7 раза, в Сахалинской области - на 37%, в Магаданской области - на 22%, в Камчатском крае - на 10%", - пояснил министр по развитию Дальнего Востока.

Он также добавил, что вторым законом в состав свободного порта Владивосток включен Углегорский район Сахалинской области. "Это позволит дополнительно привлечь в регион 65 млрд руб. частных инвестиций", - уточнил Галушка.

Законодательная база и правоприменение

"Все принятые законы - заработали, они дают конкретные результаты. Со дня нашего совместного заседания 23 июня 2016 года количество инвестиционных проектов увеличилось с 372 до 673, объем привлеченных инвестиций - с 1,2 до 2,2 трлн руб. Это новые заводы со сроками запуска до 2025 года. Они создают 100 тыс. новых рабочих мест на Дальнем Востоке", - рассказал Галушка.

Он уточнил, что по 356 проектам на 1,1 трлн руб. подписаны обязывающие соглашения с четкими планами-графиками, 71 из них на сумму 700 млрд руб. инвестиций - уже в фазе строительно-монтажных работ. "На Дальнем Востоке создано еще 5 территорий опережающего развития. Их уже 17", - добавил министр.

"Когда законы заработали, инвестиционные соглашения заключены и обязаны быть реализованы, решающее значение приобретает правоприменение, согласованная работа всех органов на создание новых предприятий", - подчеркнул глава Минвостокразвития.