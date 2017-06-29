ЦСР: России необходима программа развития экспортного потенциала высшего образования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. России необходима комплексная программа развития экспортного образовательного потенциала университетов. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 годы)".

По мнению экспертов ЦСР, сотрудничество в области высшего образования и международного научно-технического сотрудничества остается во многом недоиспользованным активом России.

"Доля России на мировом образовательном рынке крайне мала. Требуется снижение административных и визовых барьеров для студентов и исследователей, развитие англоязычных образовательных программ, подготовка отечественных кадров для работы с иностранцами, маркетинг русскоязычных образовательных программ, инвестиции в обучение русскому языку зарубежных абитуриентов и студентов, инвестиции в комфортную для иностранцев социальную среду обучения", - говорится в докладе ЦСР.

В мае, по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, был утвержден паспорт проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования". Ключевая цель проекта - повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт России. Срок реализации проекта - с мая 2017 года по ноябрь 2025 года.

Программа, в частности, предусматривает разработку целевой модели деятельности вузов по экспорту образования, которая изначально будет внедрена в 20 вузах, а с 2021 года - во всех вузах России.

Предполагается, что данная инициатива увеличит поступления в бюджет от экспорта образовательных услуг к 2025 году более чем в пять раз - до 373 млрд рублей.