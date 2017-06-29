Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,09 руб.

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 59,09 руб.
Курс евро вырос на 3 копейки, составив 67,42 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1895,72 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1009,04 пункта.