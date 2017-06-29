СМИ: Sony намерена возобновить производство виниловых пластинок

Компания Sony собирается возобновить производство виниловых пластинок с марта 2018 года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Пластинки будут выпускаться на заводе Sony Music Entertainment в японской префектуре Сидзуока.

Решение о возобновлении производства принято в связи с ростом спроса на музыку на таких носителях как со стороны взрослых потребителей, так и со стороны молодежи.

Компания будет выпускать пластинки с популярными старыми композициями, права на которые принадлежат ей, а также с последними хитами. Кроме того, Sony будет принимать заказы от других лейблов.

Производство пластинок Sony закрыла в 1989 году в связи с появлением компакт-дисков.