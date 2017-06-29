McDonald’s запустил сервис доставки еды совместно с UberEats

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. McDonald’s запустил сервис доставки еды в Москве совместно с UberEats, сейчас в проекте участвуют шесть ресторанов быстрого питания. Сеть планирует охватить доставкой всю Москву до конца 2017 года. Об этом сообщила ТАСС менеджер по связям с общественностью компании Елена Чилингарян.

"Мы подключили в тестовом режиме вчера три ресторана, сегодня подключим еще три ресторана. Мы надеемся, что до конца года у нас займет это внедрение (по всей Москве - прим. ред.). Мы также планируем идти в регионы вместе с нашим партнером", - рассказала она.

Фиксированная стоимость доставки составляет 99 руб. Радиус доставки рассчитывается индивидуально UberEats, рассказала Чилингарян, но в среднем составляет около 1,5 км.

Сейчас доставка доступна только из ограниченного числа ресторанов: это McDonald’s в Газетном переулке, один из ресторанов на Проспекте Мира (станция метро Алексеевская), ресторан на улице Сергия Радонежского, McDonald’s на Шарикоподшипниковской улице и т.д.

Как рассказала ТАСС директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина, UberEats и McDonald’s намерены расширить действие сервиса на все рестораны McDonald’s, входящие в зону покрытия приложения UberEats (территория внутри Третьего транспортного кольца, районы Аэропорт, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Щукино, Останкинский, Алексеевский, Савеловский, Сокольники, Соколиная гора, Преображенский).