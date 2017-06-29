Mercedes-Benz отзывает в России более 3,4 тыс. авто

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский дилер Mercedes-Benz - АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает в России более 3,4 тыс. автомобилей из-за дефекта рулевого механизма, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили С-класса, реализованные в период с 2013 г. по 2014 г., а также внедорожники G-класса, проданные, начиная с 2012 г.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет выполнена проверка болтового соединения карданного шарнира рулевого механизма и, при необходимости, его замена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.