Россия инициировала рассмотрение в ВТО вопроса о торговой политике США

ЖЕНЕВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия инициировала рассмотрение во Всемирной торговой организации (ВТО) вопроса о применении Соединенными Штатами закона о торговой экспансии, который дает полномочия президенту страны регулировать импорт, руководствуясь мотивами национальной безопасности. Соответствующий пункт, касающийся влияния такой практики на импорт стали и алюминия, значится в опубликованной в четверг в Женеве повестке дня заседания Совета по торговле товарами (СТТ) ВТО, намеченного на 30 июня.

"Будет дискуссия, по предложению России, о специальных положениях раздела 232 этого закона", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель ВТО Дэниэл Прузин. По его словам, СТТ "не принимает в таких случаях каких-либо решений", и речь не идет о начале процедуры торгового спора. Однако сама дискуссия важна сама по себе, поскольку дает возможность государствам "выразить свою обеспокоенность теми или иными действиями партнеров", а партнерам - "заняться этим вопросом", что, впрочем, не исключает подачи в дальнейшем иска.

Прузин предположил, что Россия на заседании СТТ, видимо, "заявит о своих озабоченностях, а США затем ответят". Совет по торговле товарами, напомнил он, является одним из "важных органов" в структуре ВТО.

Раздел 232 американского закона 1962 года о торговой экспансии наделяет президента США полномочиями регулировать импорт изделий, ввоз которых осуществляется в таких количествах и при таких обстоятельствах, что это представляет угрозу национальной безопасности. Как отмечают обозреватели в Женеве, этот раздел применяется редко. Вместе с тем, как пишет агентство Reuters, "планы администрации президента (Дональда) Трампа по его применению вызвали бурную полемику среди дипломатов", которые расценивают обращение к мотивам национальной безопасности в торговле "крайней мерой, способной разрушить глобальную торговую систему".

В повестке дня заседания СТТ 30 июля всего значится 20 пунктов. Среди них - внесенный по инициативе РФ вопрос об антидемпинговых мерах Украины в отношении импорта азотных удобрений. В свою очередь, Европейский союз инициировал рассмотрение вопроса о торговых ограничениях России, в частности по цементу. Катар намерен поднять в СТТ тему санкций, введенных против него рядом государств, Китай заявит о претензиях к торговой политике США, Канада - к Индии, а США - к Египту. В заседании имеют право участвовать все 164 члена ВТО.