Курс евро на Московской бирже превысил 68 руб. впервые с декабря 2016 г.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,91% и достиг 68,005 рубля, превысив отметку в 68 рублей впервые с 8 декабря 2016 года.

Доллар укрепился на 0,5% - до 59,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Валюты укрепляются, несмотря на рост цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:55 мск на 0,25% - до $47,66 за баррель.