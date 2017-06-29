Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро на Московской бирже превысил 68 руб. впервые с декабря 2016 г.

Экономика и бизнес
29 июня, 19:57 дата обновления: 29 июня, 20:02 UTC+3

Валюты укрепляются, несмотря на рост цен на нефть

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,91% и достиг 68,005 рубля, превысив отметку в 68 рублей впервые с 8 декабря 2016 года.

Доллар укрепился на 0,5% - до 59,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. 

Валюты укрепляются, несмотря на рост цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:55 мск на 0,25% - до $47,66 за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
2
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Японская автомобильная компания разместит производство в Подмосковье
5
Суд в Москве арестовал студента МГИМО по обвинению в провоцировании ДТП, где погиб байкер
6
Россия потеряет монополию на доставку космонавтов на МКС после 2018 года
7
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казино
Темы дня
Загрузка...
Реклама