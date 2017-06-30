На Амурском судостроительном заводе началось строительство двух паромов для Сахалина

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ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Строительство двух судов- паромов для Сахалинской области началось на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, общая стоимость заказа - 9 млрд рублей, срок исполнения - 2019 год. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.
"Мы с новыми силами и энергией приступаем к выполнению крупного заказа. Для коллектива трижды орденоносного завода - это еще один шаг вперед. Нам предстоит серьезно поработать и передать паромы заказчику в установленные сроки", - цитирует пресс-служба слова генерального директора завода Владимира Кулакова, сказанные им на церемонии закладки паромов. Общая стоимость заказа - более 9 млрд рублей, срок выполнения - три года.
Новые паромы предназначены для работы на маршруте Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалнская область). Они будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий и ледовой обстановки. Повышенный класс прочности позволит передвигаться во льдах толщиной до 1 метра.
Паромы смогут перевозить грузовые и пассажирские железнодорожные составы, все виды автомобилей. Они способны за 24 часа пройти путь Ванино - Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.
Ранее губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщал ТАСС, что паромы создадут дополнительный приток туристов, потому что многие из них едут на Сахалин автомобильным транспортом через материковый регион.
В 2016 году правительства Сахалинской области и Хабаровского края подписали соглашение о строительстве судов для нужд островного региона. Хабаровский судостроительный завод строит построит для Сахалина два грузо-пассажирских судна (модернизированный под морские перевозки вариант судна проекта А45-2), Амурский судостроительный - два автомобильно-железнодорожных парома, которые будут работать на линии Ванино - Холмск.
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре в советские годы построил 10 ледокольно-транспортных дизель- электроходов, предназначенных для автономного плавания на трассе Северного морского пути. В 2010 году завод начал строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса проекта MPSV-06 мощностью 7 МВт для Министерства транспорта Российской Федерации.
У Хабаровского судостроительного завода есть опыт строительства судов с ледовым классом Arc4 и Arc5 водоизмещением до 1500 т. За последние 5 лет на заводе были построены два азимутальных буксира проекта 2310 и морской буксир проекта 22030 для Министерства обороны.