На Амурском судостроительном заводе началось строительство двух паромов для Сахалина

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Строительство двух судов- паромов для Сахалинской области началось на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, общая стоимость заказа - 9 млрд рублей, срок исполнения - 2019 год. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Мы с новыми силами и энергией приступаем к выполнению крупного заказа. Для коллектива трижды орденоносного завода - это еще один шаг вперед. Нам предстоит серьезно поработать и передать паромы заказчику в установленные сроки", - цитирует пресс-служба слова генерального директора завода Владимира Кулакова, сказанные им на церемонии закладки паромов. Общая стоимость заказа - более 9 млрд рублей, срок выполнения - три года.

Новые паромы предназначены для работы на маршруте Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалнская область). Они будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий и ледовой обстановки. Повышенный класс прочности позволит передвигаться во льдах толщиной до 1 метра.

Паромы смогут перевозить грузовые и пассажирские железнодорожные составы, все виды автомобилей. Они способны за 24 часа пройти путь Ванино - Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.

Ранее губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщал ТАСС, что паромы создадут дополнительный приток туристов, потому что многие из них едут на Сахалин автомобильным транспортом через материковый регион.

По соглашению с Сахалинской областью

В 2016 году правительства Сахалинской области и Хабаровского края подписали соглашение о строительстве судов для нужд островного региона. Хабаровский судостроительный завод строит построит для Сахалина два грузо-пассажирских судна (модернизированный под морские перевозки вариант судна проекта А45-2), Амурский судостроительный - два автомобильно-железнодорожных парома, которые будут работать на линии Ванино - Холмск.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре в советские годы построил 10 ледокольно-транспортных дизель- электроходов, предназначенных для автономного плавания на трассе Северного морского пути. В 2010 году завод начал строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса проекта MPSV-06 мощностью 7 МВт для Министерства транспорта Российской Федерации.

У Хабаровского судостроительного завода есть опыт строительства судов с ледовым классом Arc4 и Arc5 водоизмещением до 1500 т. За последние 5 лет на заводе были построены два азимутальных буксира проекта 2310 и морской буксир проекта 22030 для Министерства обороны.