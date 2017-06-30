Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,39 руб., евро - до 67,85 руб.

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 коп. и достиг отметки в 59,39 руб. Курс евро снизился на 10 копеек, до 67,85 руб.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия на 0,1% и составил 1879,21 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,3%, до 997,31 пункта.