Россельхознадзор: запрет на ввоз в РФ свинины из Чехии носит технический характер

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 30 июня запретил ввоз живых свиней, свинины и продукции ее переработки из Чехии из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), однако запрет носит технический характер, поскольку поставки этой чешской продукции в Россию и так не ведутся. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Да, действительно запрет мы наложили с 30 июня. Но страны Евросоюза и так не могут поставлять к нам свинину по причине того, что они не имеют возможности выполнять условия сертификата, и сами приостановили ввоз. Помимо этого был другой запрет, касающийся наших ответных мер (продэмбарго - прим. ред.). Поэтому (этот запрет) - техническая работа", - сказала Мелано.

Россельхознадзор по правилам обязан вводить такие ограничения в рамках борьбы с АЧС, даже если ввоз продукции из попавшей под ограничения страны уже запрещен на правительственном уровне, пояснила она.

Вспышка в Чехии

Ранее Россельхознадзор сообщил, что в Чехии 27 июня впервые была зафиксирована вспышка АЧС. Таким образом, ареал распространения в Евросоюзе этого опасного для свиней заболевания, из-за которого фермеры несут большие убытки, расширился.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), начиная с 2014 г., в странах Восточной Европы зафиксировано 3 тыс. 464 очага АЧС. При этом только в 2017 г. в Европе зарегистрировано более 400 вспышек - Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина, сообщал Россельхознадзор.

Занос вируса в Чехию мог произойти из Польши или из Украины через Словакию, считают в Россельхознадзоре. Причем в первом случае это может говорить о том, что Польша скрывает реальную обстановку с АЧС, и заболевание там распространено на всей территории страны, а не только в приграничных с Белоруссией областях. Если же занос произошел из Украины, то "возникает вопрос о реальной эпизоотической обстановке в дикой фауне стран-членов ЕС, граничащих с Украиной", отмечал Россельхознадзор.

Чем опасна АЧС

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 г. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.

С момента занесения вируса в Россию прямой ущерб России от АЧС составил 5 млрд руб., косвенный - в 50-70 млрд руб., сообщал ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В 2016 г. ущерб от АЧС в России резко возрос и, по оценке Минсельхоза, превысил 1,5 млрд руб. При том, что в 2015 г. ущерб от болезни составил всего 96 млн руб.