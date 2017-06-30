К визиту Си Цзиньпина в Россию готовятся десятки корпоративных документов

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ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Десятки корпоративных документов готовятся в России и Китае к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Об этом в пятницу российским журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.
"Обсуждается, как всегда, целая гамма разного рода переговорных документов. Причем они делятся на две группы - либо идут по государственной и правительственной линии, либо по корпоративной, то есть между компаниями", - сказал дипломат. "Так вот у нас, как всегда, десятки документов второй группы", - отметил он.
"Причем по многим позициям переговоры ведутся. Буквально каждый день мы оформляем выдачу виз специалистам разных китайских компаний, которые едут в Москву, и их коллегам из России, которые едут в Пекин", - добавил Денисов.
Как ранее сообщил на брифинге помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, Россия и Китай в ходе намеченного на 3-4 июля официального визита председателя КНР в РФ заключат контракты на общую сумму около $10 млрд. По его словам, стороны также подпишут более десяти межправительственных соглашений о сотрудничестве.
Си Цзиньпин нанесет визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. Он также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля.