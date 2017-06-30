Кабмин предложил повысить акцизы на сигареты через год

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации ставок акцизов на ряд товаров. В частности, акцизы на на табачную продукцию предлагается не повышать до 1 июля 2018 года, следует из текста законопроекта.

С 1 января по 30 июня 2018 года предполагается применять действующую сейчас ставку (1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2123 руб. за 1 тыс. штук). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% - до 1718 руб. за 1 тыс. сигарет.

Акцизы на всю алкогольную продукцию, которые выросли с 1 января 2017 года, правительство не планирует менять до конца 2019 года. Речь идет как о крепком алкоголе, так и о винах, и слабоалкогольной продукции. Так, акцизы для алкогольной продукции с долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья) может сохраниться на уровне 418 руб. за 1 литр; алкогольная продукция с долей этилового спирта более 9% - 523 руб. за 1 литр.

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на уровне 21 руб. за литр, крепкое пиво (свыше 8,6%) - 39 руб. за литр. Ставки акциза на российские игристые вина сохранятся на уровне 18 рублей за литр; на вина, защищенные географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - 5 руб. за литр.

Также предусматривается освободить от уплаты акцизов ввезенные в Россию с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года вина, игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, в части, превышающей уплаченные суммы акцизов при их ввозе.