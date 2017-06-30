Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин предложил повысить акцизы на сигареты через год

Экономика и бизнес
30 июня, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Акцизы на всю алкогольную продукцию, которые выросли в начале года, правительство не планирует менять до конца 2019-го

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации ставок акцизов на ряд товаров. В частности, акцизы на на табачную продукцию предлагается не повышать до 1 июля 2018 года, следует из текста законопроекта.

С 1 января по 30 июня 2018 года предполагается применять действующую сейчас ставку (1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2123 руб. за 1 тыс. штук). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% - до 1718 руб. за 1 тыс. сигарет.

Акцизы на всю алкогольную продукцию, которые выросли с 1 января 2017 года, правительство не планирует менять до конца 2019 года. Речь идет как о крепком алкоголе, так и о винах, и слабоалкогольной продукции. Так, акцизы для алкогольной продукции с долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья) может сохраниться на уровне 418 руб. за 1 литр; алкогольная продукция с долей этилового спирта более 9% - 523 руб. за 1 литр.

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на уровне 21 руб. за литр, крепкое пиво (свыше 8,6%) - 39 руб. за литр. Ставки акциза на российские игристые вина сохранятся на уровне 18 рублей за литр; на вина, защищенные географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - 5 руб. за литр.

Также предусматривается освободить от уплаты акцизов ввезенные в Россию с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года вина, игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, в части, превышающей уплаченные суммы акцизов при их ввозе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама