Спорынья раздора: почему грибок на пшенице грозит последствиями Египту и России

Ужесточение требований Египта к импортируемой пшенице грозит серьезными последствиями, как для России, так и для самого Египта. Импортирующая сторона настаивает, что на товаре не было спорыньи (грибка, произрастающего, в том числе на ржи и на пшенице). Если требования не смягчатся, то российским экспортерам будет сложно быстро найти новые рынки сбыта, а Египту, для которого доля импорта российской пшеницы достигает 65%, - новых поставщиков, считают опрошенные ТАСС экспортеры и эксперты.

Между тем российские аграрии говорят, что у них уже есть опыт отправки зерна, отвечающего требованиям Египта, а власти регионов уверяют, что очагов распространения грибка нет. Кроме того, эксперты считают необходимым развивать переработку зерна и экспортировать готовую продукцию, а не отправлять за границу дешевое сырье.

Ранее египетский суд в предварительном порядке удовлетворил иск частного юриста, потребовавшего вернуться к нулевому содержанию спорыньи, а также отменил ноябрьское решение правительства о передаче функций по техническому контролю за импортом сельскохозяйственных культур от главного управления по фитосанитарному контролю при Минсельхозе к управлению по контролю за экспортом и импортом при Министерстве торговли Египта. Однако это решение - еще неокончательное, четвертого июля состоятся новые слушания по делу.

С 2010 года Египет придерживался международных стандартов на зерно, допускавших содержание спорыньи не более 0,05%. Однако в августе прошлого года требования были ужесточены до "нулевого присутствия грибка". Введение ограничений сразу привело к отмене ряда закупок пшеницы, так как в списке стран с выявленными признаками наличия грибка в зерне оказались Россия, Румыния, Украина, Аргентина, Франция и Австралия. Через несколько недель нововведение было отменено, а за технический контроль за экспортом и импортом сельхозкультур стал отвечать Минторг. Тогда же специалисты заверили население, что столь ничтожное содержание грибка в пшенице, исключить наличие которого практически невозможно, не несет никакого вреда здоровью населения.

Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы - на эту страну приходится четверть российского экспорта, и в текущем сезоне в эту страну было отгружено около 6 млн тонн пшеницы.

Ключевое направление

По данным Россельхознадзора РФ на середину июня, с начала года основными компаниями-экспортерами пшеницы были "МЗК" (1,3 млн тонн, доля 12%), ТД "Риф" (1,1 млн тонн, 10%), "Каргилл" (923 тыс. тонн, 9%), "Астон" (736 тыс. тонн, 7%), "Луис Дрейфус" (706 тыс. тонн, 7%). При этом Египет является ключевым направлением по поставкам пшеницы - туда отправляется 15% российского экспорта по этой культуре.

Как отмечает директор департамента внешнеэкономической деятельности компании "Астон" Николай Герасимов, пока отечественные поставщики не готовы найти другие рынки сбыта для пшеницы.

"Например, у нас Египет - крупнейшее направление, куда мы поставляем пшеницу. На втором месте Турция, на третьем - Бангладеш, затем идет Иран. В случае если Египет не принимает продукцию - это большие риски и вряд ли будет возможность перенаправить (экспорт - прим. ТАСС). В этом году пшеницы мы отгрузили около 1 млн тонн - это около половины всех поставок по пшенице от нас, значительные поставки в Египет идут и от других российских компаний", - говорит Герасимов.

В случае введения требований по "нулевой спорынье" у отечественных экспортеров не останется иного выхода, кроме как искать другие рынки, отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Покупатель всегда прав, а поставщику придется искать альтернативные рынки сбыта. У ростовских зерновиков на Египет уходит около половины всего производства, поэтому в случае потери такого покупателя стресс будет серьезным", - поясняет Бодрова.

Пострадает и Египет

При этом генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, убежден, что египетской стороне придется либо отказаться от идеи введения "нулевой спорыньи", либо искать компромисс, поскольку Египет не сможет быстро найти замену российской пшенице в нужном объеме.

"Египет не введет эмбарго на ввоз российской пшеницы, потому что Египет не сможет без российской пшеницы - она самая дешевая, наиболее для них привлекательна по качеству в регионе. Доля Египта в нашем экспорте (пшеницы - прим. ТАСС) 15%, а доля РФ в импорте пшеницы Египтом - 65%", - рассказывает Рылько.

Новые требования Египта к импортной пшенице, если они будут приняты, не продержатся больше нескольких недель и их придется отменить. Об этом ранее журналистам сообщал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Он назвал решение по спорынье "внутренними разборками в Египте", а также "глупым и необоснованным, потому что нулевую спорынью исполнить невозможно".

По мнению эксперта по ценообразованию Торгово- промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрия Корнюша, Египет, напротив, ничем не рискует и создает подобными ограничениями удобные для себя условия.

"В Египте знают нашу ситуацию, знают, что у нас много зерна лежит с урожая прошлого года. И знают, что у нас большая часть экспорта к ним идет, а не в Турцию, как было в прошлые годы. Бизнес есть бизнес, и это эмбарго повод повлиять на цену, чтобы выгоднее купить: они сейчас могут начать включать любые механизмы для того, чтобы мы согласились как угодно, каким угодно образом, но продать свое зерно. Египет не рискует, он может таким образом выгадать себе цену", - считает Корнюш.

Нулевая спорынья

Спорынья - паразитарный грибок, произрастающий на злаковых растениях, в том числе на ржи и на пшенице. Он токсичен, вызывает у человека сильнейшее отравление. Спорынья невосприимчива к нагреванию и потому сохраняет свои опасные свойства даже при выпечке хлеба. Поэтому старший аналитик компании "Альпари" Бодрова считает, что со стороны Египта требование по нулевой спорынье вряд ли можно назвать прихотью.

"Египет не капризничает, вводя жесткие рамки относительно спорыньи: он просто очищает свой рынок от некачественного сырья. Египет может ввести подобные меры в этом году для России, если ему покажется, что сырье недостаточного качества", - поясняет Бодрова.

По словам представителя "Астон" Герасимова, компания уже имеет опыт отправки пшеницы с нулевым показателем по содержанию спорыньи.

"Осенью прошлого года, когда был введен нулевой порог по спорынье, Египет фактически остался без предложений по тендерам GASK (государственный импортер товаров первой необходимости, является ответственным за большую часть импорта в Египет, прим. - ТАСС). В тот момент мы отгружали один теплоход, и нам удалось выдержать порог спорыньи на нулевом уровне, около 60 тыс. тонн. Фактически это можно сделать (достичь нулевого показателя уровня содержания спорыньи - прим. ТАСС), но, когда мы говорим об абсолютном нуле по содержанию спорыньи, мы прекрасно понимаем, что это очень спорное понятие. Потому что две лаборатории на одном и том же образце могут дать разные результаты, порог в 0,05% - очень пограничное понятие, на уровне погрешности", - отмечает Герасимов.

Битва за урожай

Для Краснодарского края Египет - вторая страна по количеству зерна на экспорт, для Ростовской области - первая. Чтобы не подвергать свои поставки в эту страну дополнительным рискам, в этих регионах максимально тщательно следят за состоянием полей. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Ростовской области отмечают, что в регионе сейчас нет очагов этого вида заболевания.

"На территории области сейчас отсутствуют очаги распространения этого опасного заболевания. Кроме того, в 2016 году ростовским филиалом ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" проведены работы по обследованию зерна мягкой пшеницы - озимой и яровой. Партий с содержанием спорыньи не выявлено", - рассказывают в пресс-службе.

В управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея заверяют, что продукция, отправленная с начала года в Египет из России, отвечала всем требованиям принимающей стороны. "Специалистами управления на данный подкарантинный груз выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера", - поясняют в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре также уточняют, что перед отправкой зерно тщательно проверяется в лаборатории, а затем уже решается, выдавать партии фитосанитарный сертификат или нет. С начала года, по данным ведомства, через морские рты Краснодарского края ("Ейск", "Кавказ", "Новороссийск", "Тамань", "Темрюк" и "Туапсе") отгрузили на экспорт в Египет более 3 млн тонн пшеницы.

По данным Минсельхозпрода Краснодарского края, в прошлом году через порты Кубани в Египет отгрузили более 1,1 млн тонн зерновых, за первые три месяца 2017 года - 133,6 тыс. тонны. "В целом с 1 января по 30 марта 2017 года через порты Краснодарского края экспортировано 5,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки", - отмечают в ведомстве.

Ростовская область является одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в России, в том числе и пшеницы. По данным местного Минсельхозпрода, донское зерно экспортируется более чем в 30 стран. Основные импортеры - Турция, Египет, Бангладеш, Нигерия, Саудовская Аравия, Ливан, Грузия, Италия, Израиль, Греция. По итогам 2016 года в Египет отправлено около 1 млн тонн зерновых.

Слезть с зерновой "иглы"

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова считает, что снизить содержание спорыньи можно. "Спорынью называют болезнью запущенных полей - нужно инвестировать, обрабатывать, смотреть за созреванием и вовремя снимать урожай. В данной ситуации бессмысленно кивать на местами слишком жесткие требования покупателя, тем более что они возникли не вчера - гораздо проще избегать подобных проблем", - оценивает ситуацию аналитик.

По мнению президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ростовской области Александра Родина, решение этой проблемы лежит совсем в другой плоскости - властям и агрохолдингам нужно инвестировать в российские обрабатывающие производства.

"Нам нужно действовать иначе - поставлять готовую продукцию, муку, макароны и другие продукты. На мой взгляд, в том что мы крупные экспортеры пшеницы - ничего хорошего в этом нет. Это сырье, как и нефть", - отмечает Родин.

Этой же точки зрения придерживается и эксперт по ценообразованию ТПП Ростовской области Юрий Корнюш. Он считает, что России сейчас надо обратить внимание на внутренние процессы.

"Самое главное, что нам сейчас нужно, это развитый внутренний рынок, чтобы заниматься централизованной торговлей. Налаживать производства внутренние и начать заботиться о качестве пшеницы. В первую очередь - для себя. Когда Египет видит нашу ситуацию на внутреннем рынке, он может строить ценовую политику любыми методами", - считает Корнюш.