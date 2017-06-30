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Минск рассчитывает получить российский кредит на $700 млн в июле-августе

Экономика и бизнес
30 июня, 14:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, июня /ТАСС

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович

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МИНСК, 30 июня /ТАСС/. Минфин Белоруссии рассчитывает получить российский кредит на $700 млн в июле-августе. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

"Рассчитываем получить $700 млн российского кредита в июле-августе", - сказал он.

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