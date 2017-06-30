Гендиректор РЭА сменил главу "Россетей" в новом совете директоров компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава "Россетей" Олег Бударгин не вошел в состав нового совета директоров сетевой компании. Вместо него в совет включен генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, передает корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места. Так, акционеры переизбрали генерального директора "Межрегионэнергосбыта" Станислава Аширова, председателя правления "Системного оператора ЕЭС" Бориса Аюева, заместителя председателя правления ассоциации "НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Олега Баркина, старшего вице-президента по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Василия Белова, советника генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Олега Дубнова, президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, председателя правления ФСК Андрея Мурова, министра энергетики РФ Александра Новака, заместителя министра экономического развития РФ Николая Подгузова, первого заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова, ректора "Национального исследовательского университета "МИЭ" Николая Рогалева, специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Шматко, генерального директора "Русгидро" Николая Шульгинова.

В состав совета директоров "Россетей" входит 15 человек.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".