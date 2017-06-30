Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор РЭА сменил главу "Россетей" в новом совете директоров компании

Экономика и бизнес
30 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Остальные члены совета директоров сохранили свои места

Поделиться
Материал из 1 страницы

 

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава "Россетей" Олег Бударгин не вошел в состав нового совета директоров сетевой компании. Вместо него в совет включен генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, передает корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места. Так, акционеры переизбрали генерального директора "Межрегионэнергосбыта" Станислава Аширова, председателя правления "Системного оператора ЕЭС" Бориса Аюева, заместителя председателя правления ассоциации "НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Олега Баркина, старшего вице-президента по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Василия Белова, советника генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Олега Дубнова, президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, председателя правления ФСК Андрея Мурова, министра энергетики РФ Александра Новака, заместителя министра экономического развития РФ Николая Подгузова, первого заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова, ректора "Национального исследовательского университета "МИЭ" Николая Рогалева, специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Шматко, генерального директора "Русгидро" Николая Шульгинова.

В состав совета директоров "Россетей" входит 15 человек.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
2
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина
6
МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией
7
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
Темы дня
Загрузка...
Реклама