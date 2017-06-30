Роскосмос потратит на участие в МАКС-2017 более 115 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" потратит на свое участие в авиасалоне МАКС-2017 (пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском) более 115 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

В частности, на размещение своей экспозиции госкорпорация потратит 80,9 млн рублей и еще 34,08 млн рублей на шале Роскосмоса и ОАО "Российские космические системы" (РКС). Общая площадь экспозиции госкорпорации составит 725 квадратных метров, РКС - 240 квадратных метров. Помимо этого, продукция РКС будет представлена на открытой площадке.

Согласно данным с сайта госзакупок, НПО "Энергомаш" представит на авиасалоне линейку своих ракетных двигателей, в частности двигатели РД-180 (для американских ракет Atlas), РД-181 (для американских ракет Antares), РД-191 (для российских ракет "Ангара"), РД-171 (ранее использовался на ракетах "Зенит", в перспективе планируется установить его на новой ракете "Союз-5"). Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) представит на выставке макеты ракет- носителей "Союз-ФГ", "Союз-2.1в", "Союз-СТ", спутников "Ресурс-П" номер 3, "Обзор-Р", "Бион-М", "Аист-2Д". Корпорация ВНИИЭМ покажет макеты аппаратов "Канопус-В", "Метеор-М" номер 3, "Ломоносов".

РКС на своем стенде представят, в частности, станцию приема космической информации с российских и зарубежных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, макет малоразмерного аппарата "Аврора" для частной компании "Галактика". На открытой площадке будет демонстрироваться мобильная станция приема и регистрации телеметрической информации. Компания "Гонец" покажет макеты спутников "Гонец-М", "Луч-5А" и наземную станцию спутниковой связи "Луч".

Корпорация "Энергия" представит модель Международной космической станции в масштабе 1 к 50, макет первого искусственного спутника Земли. В свою очередь, НПО им. Лавочкина покажет макеты аппаратов "Спектр-Р", "Спектр-РГ", "Спектр-УФ", "Электро-Л", "Арктика", а также макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (последняя советская лунная станция, 1976 год) и "Луна-25" ("Луна-Глоб", перспективный проект в рамках российской лунной программы).

Помимо этих предприятий, на МАКС-2017 свою продукцию представят "Информационные спутниковые системы им. Решетнева", научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", АО "КБ "Арсенал" и ОАО "МЗ "Арсенал", ОАО "Композит", АО "НПО автоматики". Всего в авиасалоне планируется участие 11 космических предприятий.