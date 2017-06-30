Миллер: транзит газа через Украину после 2019 г. не превысит 15 млрд кубометров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года не превысит 15 млрд кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Перестройка газотранспортных коридоров на территории России предопределяет, что к началу 2022 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 до 15 млрд кубов газа", - сказал Миллер в ходе пресс-конференции.

Глава компании также сообщил, что "Газпром" с января 2015 года поставил в ЛНР и ДНР газа на сумму $1,196 млрд. "Что касается ЛНР и ДНР, с января 2015 года поставлено (газа на) $1,196 млрд", - сказал он.