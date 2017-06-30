Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что впервые слышит о своем якобы уходе из "Газпрома".
"Не видел таких сообщений и их не читал. Первый раз слышу. Но если не видел и не читал, то, видимо, это о чем- то говорит", - заявил он в ходе пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о своем возможном уходе из "Газпрома" на пост губернатора Санкт-Петербурга.
Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года, а также является заместителем председателя совета директоров компании с 2002 года.