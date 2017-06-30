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Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ОАК

Экономика и бизнес
30 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Из нового состава совета директоров ОАК выбыли глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на годовом собрании переизбрали совет директоров компании. Это следует из сообщения ОАК.

В частности, в совет директоров вошел индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

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Кроме Сердюкова, в него вошли: председатель совета директоров "ВТБ Капитал Управление активами" Владимир Потапов, президент Фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова Евгений Юрченко, советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, а также первый зампредседателя коллегии Военно- промышленной комиссии РФ Иван Харченко.

Из нового состава совета директоров ОАК выбыли глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга.

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Персоны
Сердюков, Анатолий Эдуардович
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