Сельские магазины РФ начинают учет проданного алкоголя в ЕГАИС

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сельские магазины России с 1 июля начинают вести полный электронный учет проданного алкоголя в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкогольной продукции (ЕГАИС). Теперь они обязаны фиксировать не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу. Магазины в городах России ведут такой учет уже год.
"Практически все сельские магазины фиксируют закупку алкогольной продукции. Продажу конечному потребителю уже фиксирует подавляющее большинство", - рассказал о готовности сельских магазинов пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.
Он добавил, что конкретные цифры об исполнении закона станут ясны по результатам мониторинга фиксации данных в ЕГАИС в течение ближайших недель.
Кроме того, с 1 июля начинается тестирование помарочного учета алкоголя в оптовом звене на добровольных началах. Сейчас помарочный учет реализован на производстве алкоголя - с 2006 года, и в рознице при продаже - с 2016 года.
ЕГАИС введена в РФ в 2006 г. для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции.
Российские магазины с 1 июля 2016 года должны вести полный электронный учет проданного алкоголя и фиксировать не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю.
При этом продажи в барах, кафе и ресторанах фиксироваться в ЕГАИС не будут. Точки общественного питания должны лишь фиксировать факт закупки алкогольной продукции. Это правило действует с 1 января 2016 г.
Ритейлеры Крыма, за исключением индивидуальных предпринимателей, с 1 июля 2016 г. должны были начать фиксировать факт закупки алкоголя в ЕГАИС. На индивидуальных предпринимателей эта норма распространилась в городах Крыма с 1 января 2017 г., а в сельских поселениях полуострова начнет действовать с 1 января 2018 года.