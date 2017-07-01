Предприниматели с 1 июля должны работать на новых онлайн-кассах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Основной период перехода розничного бизнеса со старых кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы наступает в России с 1 июля согласно 290-ФЗ (федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт").

С этого дня запрещено работать на кассах старого поколения и необходимо в обязательном порядке регистрировать новые онлайн-кассы в налоговой службе, следует из материалов Федеральной налоговой службы РФ.

Новая технология

В 2014-2015 годах онлайн-кассы были протестирована в четырех регионах страны - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Эксперимент признали успешным и далее последовала масштабная работа с правительством, законодателями и деловыми сообществами.

Сегодня онлайн-кассы работают по всей стране. По данным ФНС, зарегистрировано около 850 тыс. кассовых аппаратов нового образца, что составляет 75% от целевого объема данной продукции. Ежедневно в режиме онлайн в налоговые службы передается информация более чем о 70 млн чеках.

По мнению контролирующих органов, новая технология передачи бесконтактных данных позволит выровнять конкурентные условия на рынке, избавит предпринимателей от лишней нагрузки по сдаче отчетности и сделает сам бизнес более прозрачным, что сократит количество проверок со стороны налоговых служб.

Стоимость онлайн-кассы

Предприниматели смогут выбрать подходящую кассу из 80 моделей аппаратов, представленных в реестре онлайн-касс на сайте ФНС, покупка самой бюджетной онлайн-кассы обойдется до 18 тыс. рублей. Также ФНС выдало разрешение на работу 10 операторам фискальных данных, которые собирают данные с онлайн-касс и передают их в налоговую службу в режиме реального времени, а также являются хранилищем данных всех операций, произведенных на кассовом аппарате пользователя.

Проблемы со связью - не помеха

В отдаленных уголках страны, где наблюдаются перебои со связью, есть возможность применять онлайн-кассы в "автономном" режиме: в кассовом аппарате копится информация о платежах, а затем отправляется в ФНС через личный кабинет или другим удобным для предпринимателя способом. Работать в таком формате возможно только в тех местностях, список которых определили местные региональные власти, обозначив их труднодоступными.

Даже если бесперебойная работа онлайн-кассы будет нарушена в обычном районе, не имеющим проблем со связью, то аппарат сохранит информацию и в автоматическом режиме отправит в налоговые органы при восстановлении связи.

Защита потребителей

У самих граждан при расчете с продавцами появится возможность контролировать легальность совершаемых покупок с помощь мобильного приложения ФНС, его можно бесплатно скачать на телефон с AppleStore и GooglePlay.

С помощью приложения покупатель сможет проверить получаемый чек (он будет иметь специальный QR-код - прим. ТАСС), получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Таким образом, граждане хранить электронные чеки и быстро их восстанавливать в нужный момент времени.

Баланс интересов бизнеса и государства

В свою очередь, глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных подразделений в рамках перехода на новые онлайн-кассы обеспечить возможность применения предпринимателями старых кассовых аппаратов без привлечения их к ответственности: в том случае, если они вовремя не получили заказанную онлайн-кассу или фискальный накопитель (память кассового аппарата) и в этой связи пока не могут работать по новым правилам.

"Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину - главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета", - отмечается в поручении.