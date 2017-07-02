Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран и Total 3 июля подпишут соглашение по газовому месторождению Южный Парс

Экономика и бизнес
2 июля, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Стоимость соглашения на разработку месторождения составляет $4,8 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания Total 3 июля подпишет с Ираном соглашение на $4,8 млрд на разработку крупного газового месторождения Южный Парс. Об этом сообщает в воскресенье агентство AFP.

"Международное соглашение о разработке 11 фазы газового месторождения Южный Парс будет подписано в понедельник в присутствии министра, глав компании Total, китайской CNPC (China National Petroleum Corporation) и иранской Petropars", - цитирует агентство представителя министерства нефти Ирана.

Стоимость разработки 11 фазы оценивается в $4 млрд, заявлял в июне министр нефти Зангане Пуянне. Проектная мощность месторождения оценивается в 1,8 млрд кубических футов газа в сутки или 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Начало промышленной эксплуатации намечается на 2020 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Аляске 11-летний мальчик спас взрослых от напавшего медведя
2
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
3
Банк БРИКС до 2021 года сосредоточится на инфраструктурных проектах
4
Число погибших в ДТП в Татарстане увеличилось до 14 человек
5
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Дело о ДТП в Брянской области передано в СК
Темы дня
Загрузка...
Реклама