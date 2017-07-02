Иран и Total 3 июля подпишут соглашение по газовому месторождению Южный Парс

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания Total 3 июля подпишет с Ираном соглашение на $4,8 млрд на разработку крупного газового месторождения Южный Парс. Об этом сообщает в воскресенье агентство AFP.

"Международное соглашение о разработке 11 фазы газового месторождения Южный Парс будет подписано в понедельник в присутствии министра, глав компании Total, китайской CNPC (China National Petroleum Corporation) и иранской Petropars", - цитирует агентство представителя министерства нефти Ирана.

Стоимость разработки 11 фазы оценивается в $4 млрд, заявлял в июне министр нефти Зангане Пуянне. Проектная мощность месторождения оценивается в 1,8 млрд кубических футов газа в сутки или 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Начало промышленной эксплуатации намечается на 2020 год.