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Цена барреля нефти Brent превысила $49

Экономика и бизнес
3 июля, 10:22 UTC+3

В последний раз котировки были выше отметки в $49 за баррель 12 июня

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $49,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $49 за баррель 12 июня 2017 года.

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