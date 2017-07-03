Нацбанк Украины начал принудительную реструктуризацию долгов экс-владельцев Приватбанка

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) начал принудительную реструктуризацию задолженности бывших собственников Приватбанка, который правительство страны национализировало в конце прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба финансового регулятора.
В ведомстве напомнили, что срок добровольной реструктуризации истек 1 июля. "Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - констатировали в Центробанке.
"Государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - отметили в НБУ. Вместе с тем там добавили, что "в большей степени речь идет о принудительном взыскании".
Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре прошлого года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.
Министерство финансов и фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице министерства финансов. 23 июня минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе, по данным главы ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.